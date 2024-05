Sreda, 1. maja 2024

Nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Središče ciklona z vremensko fronto se nahaja nad Britanskim otočjem. Pri tleh z vzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka topel in suh zrak.

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost, možen bo rahel dež ali kakšna ploha, ki bo verjetnejša in pogostejša v hribih od popoldneva. Ob morju bo pihal burin.

Danes bo sprva še nekaj jasnine, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne se bodo krajevne plohe začele pojavljati v zahodnih in južnih krajih, zvečer pa tudi drugod. Možne bodo posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.