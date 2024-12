Petek, 20. decembra 2024

Ponoči in dopoldne bo oblačno z rahlimi do zmernimi padavinami; lahko znatnejše na obali in na vzhodnem pasu. V hribovitem svetu bo snežilo nad okoli 700-100 m. Čez dan izboljšanje, ob morju in na vzhodnem pasu bo zapihala zmerna do okrepljena burja.

Jutri bodo padavine zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1500 m, v drugem delu noči pa se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.