Petek, 22. septembra 2023

Vreme bo pretežno oblačno s padavinami in nevihtami, ki bodo čez dan precej pogoste. Padavine bodo močnejše narave proti Julijskim Predalpam. V visokogorju in na obalnem območju bo pihal zmeren južni veter.

Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu in jugu bodo občasne krajevne padavine, ki se bodo pozno popoldne ali zvečer okrepile. V vzhodnih krajih bo dokaj sončno vreme. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa okrepljen jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na severozahodu okoli 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA