V alpskem pasu bo prevladovala zmerna oblačnost, v visokogorju bo vreme lepše; drugod po deželi bo prisotna spremenljiva oblačnost. Na obalnem območju bodo pihali krajevni vetrovi.

Danes bo povečini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.

Jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA