Tradicionalna božična tržnica vabi na Dolgo krono

Zadruga Dolga krona - Dolina prireja tudi letos tradicionalno božično tržnico, potekala bo jutri od 10. do 18. ure. Na njej se bodo predstavili številni domači proizvajalci in gostje iz sosednje Slovenije. Zadruga ima namreč med svojimi cilji v statutu zapisano, da mora pospeševati promocijo svojih članov s celotnega ozemlja.

Letošnja letina je bila kljub vročemu poletju in zapoznelemu napadu oljčne muhe iz kakovostnega in količinskega vidika dobra. Domači kmetje pridelujejo namreč v glavnem vino in ekstradeviško oljčno olje. Oboje je letos izvrstne kakovosti, obiskovalci se bodo na Dolgi kroni lahko pomenili s proizvajalci in pokusili pridelke. Prisoten bo tudi mlad vinar, ki je letos za svojo vitovsko prejel prestižno priznanje. Prijavili so se tudi domači proizvajalci piva, džina in pelinkovca.

Seveda bodo na razpolago med in najrazličnejši s tem povezani izdelki, pa razne vrste sirov, suhomesnati izdelki in losos. Tudi čajev, zelišč in marmelad ne bo manjkalo. Po lanskem uspehu se bo s svojimi mokami predstavil mlinar iz okolice Ilirske Bistrice. Tudi za božična darila bo poskrbljeno: tu bodo čipke, šali naravnih barv, leseni umetniški izdelki, nakit, slike, izdelki šolskih in prizadetih otrok.

Vse skupaj se bo odvijalo v veliki ogrevani dvorani, kjer si bo mogoče ogledati, degustirati, se pogovoriti s proizvajalci in kupiti, kar bo najbolj všeč, ali pa se dogovoriti s proizvajalci za obisk pri njih. Vstop je prost, brezplačno je tudi parkiranje na velikem parkirišču.

Na svoj račun bodo prišli tudi otroci, ki si bodo lahko ogledali konje in osle v bližnji konjušnici, ali pa se dogovorili za tečaj jahanja.