Petek, 28. avgusta 2026

Nad Biskajskim zalivom se zadržuje ciklonsko območje. Hladna fronta med Francijo in Španijo se pomika proti vzhodu. Naši kraji so na območju visokega zračnega tlaka, od zahoda doteka suh in vse toplejši zrak.

Danes dopoldne bo jasno, popoldne pa bo oblačnost naraščala. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribih. Čez dan bo zapihal zmeren južni veter, ki bo zlasti v nižinah in na obali povečal občutek soparnosti.

Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.