Tadej Pogačar osvojil še tretjo etapno zmago na Vuelti

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je dobil še tretjo etapo na letošnji dirki po Španiji. Šesti dan Vuelte je na trasi od Alcossebreja do Castella (177,4 km) slavil v sprintu po dvoboju s Špancem Enricom Masom. Po sedmem mestu je Primož Roglič padel na skupno tretje mesto za Masa.

Pogačarjeva ekipa je v drugi polovici etape opravila ogromno dela, da je 16 kolesarjev v begu držala pod kontrolo. Na zadnjem klancu je po močnem ritmu 27-letnik s Klanca napadel okoli štiri kilometre pred vrhom in se po nekaj 100 m odlepil od tekmecev.

Do vrha klanca, ki je v zadnjih dobrih treh kilometrih potekal po makadamu, pa ni deloval najbolj sveže. Potem ko si je že nabral nekaj prednosti, ga je do vrha presenetljivo ujel Mas. Tudi na nevarnem spustu je imel Slovenec precej sreče, potem ko je zapeljal z ozke asfaltirane steze in se izognil padcu.

Po spustu sta imela Pogačar in Mas za zadnjih deset kilometrov le 15 sekund naskoka pred Rogličevo skupino, a sta proti cilju to precej povečala. V sprintu je imel nato 27-letni Slovenec pričakovano več moči od štiri leta starejšega Španca. Ta je kljub temu v seštevku napredoval na drugo mesto.

Tretje mesto je zasedel Belgijec Ramses Debruyne, član uvodnega bega, Roglič pa je bil sedmi. Peterica v zasledovalni skupini je zaostala 46 sekund.

Pogačar ima po šestih etapah, potem ko je slavil 130. zmago v karieri, 3:34 minute naskoka pred Masom, na tretje mesto pa je padel Roglič, ki zaostaja 4:21 minute.