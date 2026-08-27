Na Špiku nad Policami planinec zdrsnil v smrt

Na območju Špika nad Policami (Montažu) je danes prišlo do nove smrtne nesreče v gorah Furlanije - Julijske krajine. Gorski reševalci so bili okrog 14. ure obveščeni o nesreči. Nekateri pohodniki so namreč opazili planinca, ki je sestopal iz bivaka Suringar, pri tem pa padel v globoko grapo. Gre za moškega, starega okrog 60 let iz Toskane, ki je bil del skupine 13 planincev.

Ti so takoj poklicali na pomoč, na kraj nesreče so se odpravili gorski reševalci in reševalci 118, pa tudi reševalni helikopter. Ko je reševalcem uspelo doseči planinca, so ugotovili, da mu žal ni bilo več pomoči.