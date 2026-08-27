Park miru zaživel kot prostor kulture

»Jutri bo sonce in Kras bo čudovit.«

Najbolj znani citat Pinka Tomažiča, misel, ki jo je zapisal na večer pred usmrtitvijo na openskem strelišču, je v sredo zvečer množično odmevala prav tam, kjer je leta 1941 padel pod fašističnimi streli kot obsojenec na drugem tržaškem procesu. Ob teh njegovih besedah so se na koncertu, kjer so zapeli njegova uglasbena pisma, glasovom nastopajočih pridružili še tisti iz občinstva.

S koncertom je strelišče v sredo prvič zaživelo kot pravo kulturno prizorišče. Večer, ki je potekal pod geslom Jutri bo sonce in so ga posvetili žrtvam nacifašizma, je bil obenem poziv k ureditvi Parka miru, tako kot je bilo večkrat obljubljeno, so poudarili organizatorji, Slovensko kulturno društvo Tabor in VZPI - ANPI. S koncertom se je tudi zaključil openski niz poletnih dogodkov SKD Tabor Pod openskim nebom, ki ga je podprla Zadružna kraška banka Trst Gorica.

Bučni aplavzi in spomin na žrtve

Opensko strelišče bi moralo postati muzej. »Prostor, ki bi ohranjal zgodbe ljudi in pričevanja o zločinih, ki so se v času fašizma, nacistične okupacije in vojne zgodili na Tržaškem. Prostor zgodovinskega spomina, kulturnega dogajanja in skupne identitete, ki povezuje slovensko in italijansko skupnost,« je v imenu organizatorjev pred spomenikom padlim opozoril Filip Kalc. Ko je dejal, da s koncertom zahtevajo obljubljeni Park miru, se je iz občinstva dvignil bučen aplavz.

Organizatorji so z dogodkom počastili spomin na pet kurirk iz Prebenega in štiri partizanske aktiviste, ki so 29. avgusta leta 1944 izgubili življenje na openski Mandriji. Pod nemškimi streli, v majhni dolinci na obrobju Opčin, so tistega dne padli 22-letna Angelca Bandi, 16-letna Mira Bandi, 23-letna Slava Grahonja, 19-letna Ana Parovel in 16-letna Elvira Kocjančič. Skupaj z njimi tudi kurirka Marija Grmek in partizani Baldo Bole, Leopold Mervic in Miro Metlikovec, ki so bili prej 10 dni zaprti na karabinjerski postaji na Opčinah in tu prestali mučenje, je spomnil Kalc. V poklon žrtvam je pod vodstvom Davida Žerjala zapel (Z)mešani pevski zbor Tabor. Zvenela je znana partizanske pesem Na juriš!, ljudska Bella ciao in primorska himna Vstala Primorska.

Drugi del večera je bil posvečen tudi 45-letnici knjižnice Pinko Tomažič in tovariši na Opčinah in njeni ustanoviteljici Stanki Hrovatin. Nastopila je skupina Ovce (z njo je sodeloval tudi (Z)mešani pevski zbor Tabor) pod vodstvom Aljoše Saksida, ki je uglasbila nekatera Tomažičeva pisma iz zapora. Nastale so pesmi Star sem 26 let, Mi je le težko, Moja draga, Naša pesem in naša svoboda (besedilo je sicer povzeto po pesmi, ki jo je Tomažič ustvaril kot 13-letnik), Spomnil sem se, Ko boste analizirali in Ini.