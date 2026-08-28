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Sobota, 29. avgusta 2026

28. avg. 2026 | 0:01
    Sobota, 29. avgusta 2026
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Jutri bo v hribih oblačno do spremenljivo. Možne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše ponoči in nato spet popoldne. V nižinah in na obali bo precej spremenljive oblačnosti. Plohe bodo malo verjetne. Soparno bo. Čez dan bo zapihal južni veter.

Jutri zjutraj bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. Sončno bo, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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