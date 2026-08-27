Na plovilu z lažnimi vojaškimi oznakami vpluli v Brione

Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je v sredo z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi upravljal slovenski državljan, poroča portal Morski.hr.

Skupina slovenskih in hrvaških državljanov na ladji naj bi se kot uradna delegacija hrvaške vojske predstavljala zato, da bi se izognila varnostnim pregledom in plačilu pristaniških pristojbin. Posadka je nosila tudi vojaške uniforme.

Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brionih glavni državni tožilec Ivan Turudić, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi.

Ko so pristojne službe opazile sumljivo gibanje plovila v bližini varovane osebe, so posredovali pomorska policija, obalna straža in vojska. Plovilo so prestregli na Brionih, po pregledu pa ugotovili, da nima vidne uradne registrske oznake, na premcu pa je bila namesto nje lažna vojaška oznaka.

V času incidenta je plovilo upravljal slovenski državljan, ki naj bi bil varnostnim službam znan že od prej. Zaradi njegove kazenske evidence so pred nekaj meseci razveljavili tudi razpis hrvaškega notranjega ministrstva za nabavo policijskih čolnov, še navaja Morski.hr.

Po navedbah pristaniške uprave Pulj naj bi se ista posadka že prej lažno predstavljala kot vojaška delegacija, da bi se izognila plačilu pristojbin. Pred leti naj bi ob poskusu zaračunavanja priveza celo zagrozila z »diplomatskim incidentom«. Pristaniška uprava jim je zdaj prepovedala pristajanje v Fažani in na Brionih.

Ladja je po pisanju portala v zasebni lasti podjetja Olimp Defense Group, katerega lastnika sta slovenski državljan in upokojeni pripadnik hrvaške vojske.

Hrvaška policijska uprava je za Morski.hr potrdila incident in pojasnila, da postopek še poteka. Po neuradnih informacijah naj bi posadki izrekli globo v višini 1000 evrov, člane posadke pa bodo še dodatno zaslišali.