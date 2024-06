Petek, 28. junija 2024

Višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka se iznad Jadrana in zahodnega Balkana umika nad osrednji Balkan. V višinah začenja k nam od severa postopno dotekati bolj suh in nekoliko toplejši zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribih bo dopoldne sprva le rahlo oblačno, popoldne pa se bo oblačnost gostila in bo možna kakšna ploha ali nevihta. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Čez dan bo topleje.

Sprva bo precej jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.