Petek, 29. novembra 2024

Nad severnim delom srednje in nad vzhodno Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta se od severa bliža Alpam in bo oslabljena zvečer hitro prešla Slovenijo. Za njo bo k nam v višinah od severa pritekal hladnejši zrak.

Pretežno jasno bo s hladnejšim jutrom. Dopoldne bo na Tržaškem pihala zmerna burja, v visokogorju pa zmeren severovzhodnik. Popoldne in proti večeru bo burja slabela.

Danes bo več jasnine na zahodu in več oblakov na vzhodu države. Po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in del dopoldneva megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.