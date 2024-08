Petek, 30. avgusta 2024

V nižinskem pasu in na obali bo pretežno jasno vreme. V hribovitem svetu bo prevladovala zmerna oblačnost in popoldne ni povsem izključena kakšna ploha v notranjih predelih alpskega sveta. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Temperature bodo zelo visoke, lahko tudi več kot 5 stopinj C nad dolgoletnim povprečjem.

Pretežno jasno bo in dopoldne bo po nekaterih kotlinah megleno. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, na Primorskem do okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 32, na Primorskem do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.