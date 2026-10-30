Petek, 30. oktobra 2026

Nad osrednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka, ki obsega večji del Evrope. S severnimi višinskimi vetrovi k nam doteka hladnejši zrak.

Danes bo zmerno oblačno z zmerno burjo na obalnem območju. Na območju Trbiža se bo predvsem ponoči pojavljala nizka oblačnost.

Danes dopoldne bo pretežno jasno, na vzhodu pa zmerno oblačno. Čez dan se bo oblačnost od vzhoda postopno širila proti zahodu. Ponekod v notranjosti bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.