Odziv SloVolleyja na stališče Soče ob njeni izključitvi iz projekta

Društva AŠD Olympia, AŠD Val, AŠD Naš Prapor in AŠD Sloga Tabor, ki delujejo v okviru projekta SloVolley in so se pred dobrim mesecem odločila, da AŠD Soča izključijo iz projekta, so se danes z dolgim novinarskim sporočilom odzvala na stališče, ki ga je Soča objavila 10. oktobra in o katerem smo poročali tudi v Primorskem dnevniku.

Stališče bomo objavili tudi v jutrišnji (petkovi) izdaji časopisa, v celoti pa ga objavljamo na spletni strani.

Uradno stališče na odgovor AŠD Soča

V odgovor na stališče AŠD Soča menimo, da smo tudi ostala društva, vključena v projekt SloVolley (AŠD Naš Prapor, AŠD OK Val, AŠD Olympia in AŠD Sloga Tabor), dolžna zaščititi svoj ugled ter javnosti predstaviti celovito in objektivno sliko dogodkov, dogovorov in okoliščin, ki so pripeljali do nastale situacije.

Ugotavljamo, da predstavljena interpretacija dogodkov po našem mnenju ne odraža v celoti dejanskega poteka sestankov, vsebine opravljenih pogovorov in dogovorov, sklenjenih v okviru projekta SloVolley. Zato želimo v nadaljevanju po posameznih točkah predstaviti naše stališče in pojasniti dejstva, ki se nam zdijo bistvena za razumevanje nastale situacije.

Naš namen ni zaostrovanje odnosov, temveč zaščita ugleda vključenih društev in njihovih predstavnikov ter zagotovitev, da bodo javnost, športniki, starši, navijači ter vsi, ki spremljajo projekt SloVolley, seznanjeni tudi z našim pogledom na dogajanje.

Odstop garanta projekta in odziv AŠD Soča

AŠD Soča in preostala društva so dne 26. 08. 2026 prejela uradno pismo predsednika ZSŠDI Ivana Peterlina, v katerem je ta ostro kritiziral enostransko delovanje društva AŠD Soča v okviru projekta SloVolley, ki naj bi bilo usmerjeno predvsem v korist lastnega društva. Prav zaradi tega je Ivan Peterlin odstopil kot garant projekta, saj ni bil več pripravljen »polagati roko na ogenj na tak dogovor, ki se drobi in izgublja svojo veljavo«.

Ob tem je v zaključku pisma jasno poudaril, da še ni prepozno in da je nastalo situacijo mogoče popraviti. Prav v luči te izjave je bil sklican sestanek na sedežu ZSŠDI.

Preostala štiri društva so AŠD Soča 02. 09. 2026 poslala uradno pismo, v katerem so jo pozvala, naj zaradi enostranskega delovanja odstopi iz projekta SloVolley ali pa skliče sestanek, na katerem bi lahko razjasnili svoja stališča in poiskali skupno rešitev.

AŠD Soča se ni odločila za nobeno od obeh možnosti. Menimo, da tudi takšen odziv kaže na pomanjkanje pripravljenosti za skupno reševanje težav in krepi vtis, da so (bili) interesi lastnega društva postavljeni pred interese omenjenega projekta.

Formalna veljavnost sestanka

Neutemeljeno se nam zdi tudi zatrjevanje, da sestanek ni bil formalno veljaven. Če bi AŠD Soča menila, da sklic ni bil ustrezen, bi lahko svojo odsotnost utemeljila s temi pomisleki. Vendar sta se sestanka udeležena tudi predsednik in predstavnik AŠD Soča.

Sestanek je bil formalno sklican, imel je jasno določen dnevni red, vsa društva pa so imela svojega predstavnika. Te okoliščine potrjujejo, da je šlo za organizirano srečanje, na katerem so bila zastopana vsa društva. Zato zavračamo poskus, da bi se vsebina in pomen obravnavanih vprašanj razvrednotila zgolj z izpodbijanjem formalnosti sestanka.

Obenem želimo dodati, da je bil naknadno poslan tudi zapisnik sestanka. Zaradi korektnosti pojasnjujemo, da je bil poslan 12. 10. 2026, torej po objavi stališča AŠD Soča v javnosti.

Dogovori o sestavi močnejše ekipe

Zavajajoče se nam zdi prikazovanje dogovorov o sestavi močnejše ekipe. Prva dva sestanka, 6. in 20. maja, sta potekala v duhu korektnega dialoga in iskanja skupne rešitve. Cilj je bil sestaviti močnejšo ekipo, v kateri bi bili zastopani igralci vseh društev.

Drži, da bi bilo težišče močnejše ekipe na Goriškem, šibkejše ekipe pa na Tržaškem. AŠD Olympia in AŠD Sloga Tabor sta bili pripravljeni prepustiti upravljanje močnejše ekipe AŠD Soča, pri čemer bi vsako društvo prispevalo tretjino stroškov projekta. To je bilo predstavnikom AŠD Soča jasno predstavljeno.

Ko se je pojavilo vprašanje, ali bi bila AŠD Soča pripravljena sprejeti enak dogovor tudi v primeru, da bi upravljanje močnejše ekipe prevzela AŠD Olympia ali AŠD Sloga Tabor, je bil odgovor negativen. Stališče AŠD Soča je bilo, da bi sodelovala pri ﬁnanciranju zgolj tistih prvenstev, ki bi jih sama upravljala.

Negativen je bil tudi odgovor na predlog, da bi si društva ob skupnem upravljanju močnejše ekipe delila stroške tudi za šibkejšo ekipo, tako kot sta si stroške v preteklih letih delili AŠD Olympia in AŠD Sloga Tabor. AŠD Soča je namreč izrazila stališče, da za ekipo, ki je sama ne upravlja, ne namerava prispevati niti evra.

Takšno stališče je težko uskladiti z načelom skupne odgovornosti in sodelovanja, na katerem temelji projekt SloVolley, ter z določili njegovega pravilnika.

Predlog trenerja Ambroža Peterlina

Neresnična je tudi navedba, da je predsednik AŠD Soča Tomsič predlagal Ambroža Peterlina za trenerja.

Predlog, naj se preveri njegove razpoložljivost, je bil namreč podan že na prvem sestanku,

6. maja, ko predsednik AŠD Soča Tomsič sploh ni bil prisoten.

Na tem sestanku so prisotni pooblastili predsednika AŠD Olympia Hledeta, naj opravi informativni pogovor s trenerjem Peterlinom in preveri, ali bi bil pripravljen prevzeti to vlogo. Dogovorjeno je bilo tudi izvedeno, saj je do pogovora prišlo v soboto, 9. maja.

Zato je pomembno, da se pri predstavljanju dogodkov upošteva dejanski potek dogovarjanja in da se posamezni predlogi ne pripisuje napačnim osebam.

Žalitve med sestankom s trenerjem Peterlinom

Glede žalitev, ki so bile izrečene med sestankom s trenerjem Peterlinom, želimo poudariti, da jih še danes obžalujemo, saj se je eden od sogovornikov razburil preko sprejemljive meje.

Drugi odborniki smo takšno ravnanje obsodili in se od tega distancirali, saj ni v skladu z vrednotami in duhom projekta SloVolley in tudi ne posameznih društev.

Projekt je bil zasnovan z namenom združevanja moči, povezovanja društev in ustvarjanja skupnih priložnosti za športnike, ne pa za poglabljanje razhajanj ali osebnih sporov.

Menimo, da ni pošteno odgovornost za neprimerne izjave razširiti na vsa društva oziroma vse njihove predstavnike.

Stališče AŠD Soča na seji 8. junija

Na zadnji seji projekta SloVolley, ki je bila sklicana 8. junija, je predsednik AŠD Soča izjavil, da društvo ne namerava prevzeti vodilne vloge pri sestavi močnejše ekipe, temveč bo oblikovalo ekipo iz igralcev kategorije U17 in tistih, ki bodo ostali iz ekipe B-lige.

To stališče je bilo v nasprotju z usmeritvijo, o kateri se je razpravljalo na prejšnjih dveh sestankih, ko je bil predviden dogovor o močnejši ekipi na Goriškem in šibkejši ekipi na Tržaškem.

Ob vprašanju, ali bi bila AŠD Soča pripravljena prevzeti šibkejšo ekipo na Tržaškem, je bil odgovor prav tako negativen. Predstavniki AŠD Soča so pojasnili, da imajo skoraj zagotovljen igralski kader za sestavo lastne ekipe in da so že skoraj dogovorjeni tudi z novim trenerjem.

Mnenja smo, da je takšna odločitev bila sprejeta bolj na podlagi interesov posameznega društva, ni pa v duhu projekta o sodelovanju, ki predvideva dogovarjanje in iskanje skupnih rešitev za celotno gibanje.

Sodelovanje igralcev AŠD Soča pri projektu SloVolley

Potrjujemo, da je AŠD Soča izrazila pripravljenost, da stopimo v stik z njenimi igralci. Potrjujemo tudi, da smo se z nekaterimi izmed njih sestali.

Odgovor, ki smo ga prejeli, je bil, da ne vidijo razloga, da bi morali prestopiti v ekipo C-lige projekta SloVolley, če jim njihovo matično društvo hkrati ponuja igranje v isti ligi, poleg tega pa tudi sodelovanje z novim trenerjem, s katerim bi se radi preizkusili.

Iz tega odgovora ne moremo sklepati, da je AŠD Soča igralce izrecno nagovarjala, naj ostanejo v matičnem društvu. Prav tako pa iz predstavljenega dogajanja ne izhaja, da bi jih aktivno spodbujala k vključitvi v ekipo projekta SloVolley, kot predvideva pravilnik.

Menimo, da sodelovanje v projektu ne more temeljiti zgolj na formalni pripravljenosti društev, temveč zahteva tudi konkretno prizadevanje za uresničevanje skupnih ciljev.

Sredstva za promocijo projekta SloVolley

AŠD Olympia ni upravljala zneska 1.268 evrov, denar je bil nakazan društvu in je trenutno še vedno neporabljen.

Predlog za uporabo sredstev za promocijo projekta SloVolley je podal športni direktor AŠD Olympia. Predlagal je oblikovanje zunanje medijske ekipe, ki bi na družbenih omrežjih objavljala novice, rezultate in druge vsebine, povezane z vsemi ekipami projekta SloVolley.

Temu predlogu je nasprotovala prav AŠD Soča z utemeljitvijo, da že ima lastno skupino SočaL. Ob tej priložnosti želimo skupini SočaL čestitati za izjemno in požrtvovalno delo, ki ga opravlja v korist svojega društva in njegove prepoznavnosti.

Kot alternativna rešitev je bila predlagana izdelava majice SloVolley. Vendar tudi ta predlog po pozivu AŠD Olympia k nadaljnjim korakom ni bil uresničen.

Zato poudarjamo, da sredstva niso bila porabljena in zavračamo očitke, da bi morala AŠD Olympia poskrbeti za promocijo projekta, saj AŠD Soča predlaganemu načinu promocije ni želela pritrditi.

Navijanje za SloVolley

Vprašanje, kaj naj bi navijači AŠD Soča vzklikali, zahteva predvsem pojasnilo glede dogovora, povezanega s porazdelitvijo sredstev za sezono 2025/2026, na podlagi katerega je AŠD Soča prejela največji delež zaradi igranja v B ligi. Ob tej priložnosti so predstavniki društva obljubili, da bodo navijače spodbudili tudi k navijanju z vzklikom SloVolley.

Žal do uresničitve te obljube očitno ni nikoli prišlo.

Menimo, da je bila takšna zaveza pomembna, saj projekt SloVolley ne predstavlja zgolj ﬁnančnega ali organizacijskega sodelovanja, temveč tudi skupno identiteto, pripadnost in podporo ekipam, ki nastopajo v njegovem okviru.

Porazdelitev ﬁnančnih sredstev

Glede porazdelitve sredstev želimo pojasniti okoliščine, povezane z dogovori pri načrtovanju sezone 2024/2025.

Na takratnih sestankih so se AŠD Soča, AŠD Naš prapor in AŠD OK Val izrecno odpovedali kakršnim koli prihodkom in stroškom, ki bi jih AŠD Olympia in AŠD Sloga Tabor imeli pri upravljanju ekip B-lige in D-lige.

Zato menimo, da poznejše zahteve po deležu izrednega prispevka, ki sta ga AŠD Olympia in AŠD Sloga Tabor prejeli med sezono, niso upravičene, če so se navedena društva pred začetkom sezone takšnim prihodkom in stroškom izrecno odpovedala.

V sezoni 2025/26 smo se na to temo vsa društva sestala in sporazumno dogovorila sistem porazdelitve sredstev po celotni tekmovalni vertikali. Ta odločitev predstavlja pomemben korak k bolj sistematičnemu in skupnemu pristopu k upravljanju projekta.

Brezplačna izposoja igralcev

Glede brezplačne izposoje igralcev želimo dodati še pomembno okoliščino.

Pred sezono 2024/2025 je igralec, katerega izpisnico je imela v lasti AŠD OK VAL, zahteval razvezo izpisnice. AŠD OK Val je v skladu z veljavnimi pravili zveze FIPAV društvu AŠD Soča poslal PEC s pozivom k plačilu odškodnine, saj je do prestopa prišlo brez dogovora. V nasprotnem primeru bi namreč izgubil kakršno koli pravico do odškodnine za igralca, v katerega odbojkarski razvoj je AŠD OK Val vložil več let dela.

Ko so bila preostala društva seznanjena s tem, da je AŠD OK Val poslal PEC z zahtevo po odškodnini za igralca, ki je prestopil v AŠD Soča, so stopila na stran AŠD Soča.

Skupaj so zahtevala, da AŠD OK Val umakne zahtevo po odškodnini, kar jim je na koncu tudi uspelo. AŠD OK Val se je odpovedal odškodnini, da ne bi zaviral nadaljnjega sodelovanja med društvi in uresničevanja smernic skupnega projekta.

Ta primer kaže, da so bila društva v okviru projekta SloVolley pripravljena stopiti skupaj in podpreti AŠD Soča tudi v situaciji, v kateri je šlo izrecno za njene zahteve. Menimo, da je treba pri presoji medsebojnih odnosov upoštevati tudi takšne primere solidarnosti in sodelovanja.

Izmenjava mladinskih prvenstev

Glede mladinske ekipe, ki jo je AŠD Soča prepustila AŠD Naš prapor ne želimo odpirati okoliščin, zaradi katerih je do tega prišlo. Želimo pa poudariti, da bi morale biti takšne izmenjave prvenstev stalna praksa in ne zgolj izjema.

Tudi primer ekipe U13 3x3, ki jo je AŠD Soča v sezoni 2023/2024 prepustila AŠD Olympia, je treba razumeti kot izjemo in ne kot ustaljeno prakso. Ob tem opozarjamo, da se je to zgodilo še pred podpisom pogodbe, ki je bila podpisana aprila 2024.

Po podpisu pravilnika bi se morala društva sporazumno dogovarjati o porazdelitvi tako članskih kot mladinskih prvenstev. Do takšnega sistematičnega dogovora pa ni prišlo, saj je AŠD Soča vsako sezono samostojno organizirala in odločala, katera članska in mladinska prvenstva bo odigrala.

Ni naš namen, da bi se v sedanji razpravi vračali v oddaljeno preteklost in ponovno odpirali vse pretekle primere, med drugim tudi obdobje, ko je AŠD Olympia celoten sklop mladinskih prvenstev prepustila v upravljanje AŠD Soča.

AŠD Soča ob tem iskreno čestitamo za dobro in požrtvovalno delo, ki ga je opravljala v letih, ko so se druga društva soočala s krizo delovanja. To priznanje pa ne spreminja našega stališča, da bi moralo sodelovanje po podpisu pravilnika temeljiti na skupnem načrtovanju in sporazumni porazdelitvi odgovornosti.

Sestava letošnjega igralskega kadra

Glede sestave letošnjega igralskega kadra želimo poudariti, da se je situacija spremenila tudi zaradi tega, ker pet igralcev, ki jih je AŠD Soča maja navedla kot razpoložljive za močnejšo ekipo projekta, pozneje ni bilo več na voljo.

Ko so se ti igralci odločili ostati v matičnem društvu, so nastala prosta mesta, ki jih je bilo treba zapolniti. Zato je bilo nujno poiskati druge igralce, če smo želeli nadaljevati sestavo konkurenčne ekipe.

Prihodnost projekta SloVolley

Zavedamo se, da bo projekt SloVolley brez AŠD Soča zagotovo osiromašen. Njeno delo, tradicija, igralci in podpora okolja so pomemben del širšega športnega prostora, zato njenega pomena ne želimo zmanjševati.

Kljub temu moramo nastalo situacijo analizirati trezno in odgovorno. Projekt SloVolley ima svoj pravilnik, jasno opredeljene cilje in vizijo, ki temelji na sodelovanju, povezovanju društev ter oblikovanju kakovostne slovenske zamejske odbojkarske strukture.

Menimo, da je AŠD Soča v preteklih letih večkrat zagovarjala drugačne prioritete od tistih, ki jih določa skupna vizija projekta. Razhajanja so postala še posebej očitna pri vprašanjih upravljanja ekip, vključevanja igralcev in skupne odgovornosti za uresničevanje zastavljenih ciljev.

Po tehtnem premisleku smo zato preostala društva, vključena v projekt SloVolley, prišla do stališča, da je prav, da nadaljujemo skupno pot v skladu z veljavnim pravilnikom in zastavljenimi cilji, tudi brez sodelovanja AŠD Soča.

Ta odločitev ni usmerjena proti posameznemu društvu, temveč izhaja iz prepričanja, da mora projekt delovati na podlagi skupnih pravil, vzajemnega spoštovanja in enakopravnega sodelovanja vseh vključenih.

AŠD Soča želimo tudi v prihodnje veliko uspehov pri njenem delu, športnih dosežkih in razvoju lastnih ekip. Obenem pa ostajamo prepričani, da mora projekt SloVolley nadaljevati svojo pot z jasno vizijo, doslednim spoštovanjem pravilnika in zavezanostjo skupnim ciljem.

Naša dolžnost je zaščititi ugled društev, ki so sodelovala pri projektu, in zagotoviti, da bo javna razprava temeljila na celoviti predstavitvi dejstev. Projekt SloVolley mora ostati prostor sodelovanja, skupne odgovornosti in razvoja slovenske zamejske odbojke. Prav na teh temeljih nameravamo graditi tudi v prihodnje.

Vsi delamo v težkih okoliščinah po najboljših močeh in še naprej verjamemo v sodelovanje med društvi, ki pa mora biti iskreno in predpostavlja pripravljenost na kompromise vseh sodelujočih. Upamo, da je s tem dopisom tudi konec javne izmenjave mnenj med posameznimi društvi.