Nove čezmejne kolesarske poti za spoznavanje Krasa

V centru Avalon pri Briščikih je bila v sredo prestavitev kraškega prispevka v Interreg projekt Cyclopromotion, namenjen razvijanju kolesarskega turizma in trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo. Koordinator je Lokalna akcijska skupina (LAS) Kras, ki je tokrat izvedla prvega od štirih načrtovanih preizkušanj predlaganih kolesarskih poti.

K udeležbi so bili povabljeni predvsem deležniki, ki so tako ali drugače vključeni v ponudbo storitev za kolesarje, torej organizatorji kolesarskih doživetij, izposojevalci koles, ponudniki turističnih in gostinskih nastanitev ter partnerji v projektu, ki že imajo izkušnje s čezmejnimi kolesarskimi potmi. Ti so lahko na osnovi svojih »kilometrin« ocenili doživetja na prvi od predlaganih poti, poimenovani Kamnite pokrajine ter predlagali možnosti za nadgraditev storitev in ponudbe ob njej.

»Torta« mora biti večja

Zbrane je pozdravila zgoniška županja Monica Hrovatin, ki je izrazila zadovoljstvo in hvaležnost, da se prva od načrtovanih tras začenja prav v njeni občini. »Po površini smo veliki, po številu prebivalcev majhni, kar pomeni, da imamo dosti neokrnjene narave,« je dejala ob zavedanju, da je prav to tisto, kar iščejo kolesarji. Seveda si želijo še marsikaj drugega, od informativnih tabel do mreže serviserjev in postaj za polnjene baterij na električnih kolesih, po opravljeni turi ali kar med njo pa jih zanima tudi odkrivanje krajevne zgodovine, spoznavanje kulturnega izročila ter seveda lokalne gostinske ponudbe.

»Naša sacher torta je lahko do zdaj nasitila le štiri goste; začeti moramo delati večje, da jo bomo lahko delili z več ljudmi, to pa zahteva povezovanje vseh ponudnikov, ki se ne sme končati na prvi meji ali oviri,« je z upanjem, da bodo čezmejne kolesarske poti razširile obzorja, izpostavil predsednik LAS Kras David Pizziga.

Do praprovske kleti

Vodja projekta pri LAS Kras Gregor Vizintin je v nadaljevanju zbrane povabil, da se z električnimi kolesi odpravijo odkrivat Kamnite pokrajine. Pot je vodila po manj prometnih cestah z nekaj kolovoznimi odseki, med vasmi in vinogradi od Briščikov do Praprota, kjer je bilo na programu srečanje z vinarjem Benjaminom Zidarichem, ki mu kraški kamen predstavlja mnogo več kot zgolj tla pod nogami in gradbeni material.

Naslednji »test« bo sredi novembra namenjen poti Oblika vode, teden kasneje Dolini Glinščice ter Krasa kot dežele belih konj, zadnja v nizu pa bodo februarja naslednje leto Mesta ob morju.