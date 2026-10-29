Ivani Soban priznanje slovenske sekcije mednarodne zveze IBBY

Slovenska sekcija IBBY, Mednarodne zveze za mladinsko književnost, vsako leto podeli nagrado in priznanja za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja. Žirija - Majda Koren, Mateja Seliškar Kenda in Alenka Veler - je izbrala, da letos nagrado prejme Andrej Rozman Roza, priznanja pa Ivana Soban, Urška Bonin in Pravljični studio.

Ivana Soban je s svojim delom v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Trstu pomembno zaznamovala dostopnost slovenske mladinske književnosti in razvoj bralnih navad med otroki in mladostniki v zamejstvu, beremo v utemeljitvi priznanja. Od leta 2016, ko je prevzela vodenje oddelka, je ta postal prostor srečevanja s knjigami, literaturo in kulturo ter stičišče mladih bralcev, njihovih družin in šol. Rezultati njenega dela se kažejo v izraziti rasti knjižnične zbirke, obiska in števila prireditev. S pestrim programom dejavnosti oddelek odgovarja na različne interese in potrebe mladih. Pravljične urice, literarna srečanja, ustvarjalne delavnice, bralna tekmovanja in razstave otrokom omogočajo, da književnost spoznavajo skozi doživetje, raziskovanje in neposreden stik z ustvarjalci.

Z vztrajnim približevanjem slovenske mladinske književnosti novim generacijam Ivana Soban pomaga ohranjati jezikovno in kulturno pripadnost ter zagotavljati, da slovenska knjiga ostaja živ in dostopen del vsakdanjega življenja mladih v zamejstvu.

Nagrade in priznanja bodo slavnostno podelili 27. novembra na prireditvi Vrt cvetočih zgodb, na Glavnem odru Slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani.