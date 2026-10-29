Na tržaških ulicah jutri pričakujejo nekaj tisoč protestnikov

»Pripravljeni smo na morebitne nasilne izbruhe, storili bomo vse, kar je v naši moči, da se v Trstu izognemo prizorom, ki smo jim bili priča v Milanu.« S temi besedami se je tržaški prefekt Giuseppe Petronzi danes odzval na skrbi nekaterih tržaških trgovcev, da bi jutrišnji protest ob splošni stavki prerasel v nasilne izgrede in napade na izložbe trgovin.

Splošno stavko je razglasil bazni sindikat USB, protestniki se bodo od 9. ure zbirali pred četrtim vhodom v pristanišče. Od tod bodo okoli 10. ure v sprevodu krenili do predora pod Svetim Vidom, ga prečkali in skozi predor pod Svetim Justom prispeli na Goldonijev trg. Pot jih bo nadalje vodila po Korzu Italija ter ulicah San Spiridione, Filzi, Milano, Carducci in Ghega do Trga Libertà pred tržaško železniško postajo.

Kot je pojasnil prefekt, pričakujejo na tržaških ulicah nekaj tisoč protestnikov, varnostni organi bodo posebej nadzorovali priliv ljudi iz drugih krajev, da se med miroljubne protestnike ne bi vtihotapili nasilneži. »Vsekakor pričakujemo, da bo večina udeležencev Tržačanov,« je še dodal Petronzi.

Protest proti draginji in vlaganju v orožje so podprle številne politične stranke in druge organizacije. Na ulicah bodo tudi tržaški študentje, člani zveze UDU, in dijaki, tudi slovenski. Na več šolah se napoveduje okrnjen pouk, pred nekaterimi tržaškimi višjimi srednjimi šolami, tudi pred licejem Slomšek, pa bodo dijaki vrstnike opozarjali o razlogih za stavko.

Zaradi splošne stavke bo na tržaških ulicah predvidoma manj avtobusov, mestni prevoznik Trieste Trasporti bo zagotovil redne povezave le med 6. in 9. uro ter med 13. in 16. uro. Enako velja za komunalno podjetje AcegasApsAmga, kjer opozarjajo, da bodo zagotovljene le osnovne oziroma nujne storitve, zaradi stavke pa so možne motnje pri izvajanju vseh ostalih storitev.