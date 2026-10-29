V tržaškem pristanišču iz dveh priklopnikov uhajala nevarna snov

Tržaški gasilci so danes zaradi uhajanja nevarnih snovi dvakrat posredovali z tržaškem pristanišču. Ob 9.30 so jih z območja šestega pomola obvestili o ostrem vonju, ki se je širil iz polpriklopnika, pripravljenega na vkrcanje. Premaknili so ga na varno, nato so ga pregledali. Gasilska enota za jedrske, biološke, kemijske in radiološke snovi NBCR je z meritvami ugotovila, da prevaža etilmerkaptan, pri čemer sta bila zamaška dveh sodov poškodovana in je snov rahlo uhajala. Okvaro so začasno sanirali, polpriklopnik pa so v dogovoru s tehničnim osebjem tržaškega pristanišča in luško kapitanijo namestili na varno območje, kjer ga bodo lastniki bonificirali.

Kasneje so gasilci pri lesnem pristanišču pregledali polpriklopnik, ki bi se prav tako moral vkrcati, iz katerega se je širil nenavaden vonj. Ugotovili so, da prevaža sode z vnetljivimi smolami. Uhajanj niso zasledili, namerili pa so prekomerno koncentracijo hlapov. V dogovoru s pristojnimi oblastmi so ga premaknili na varno območje, kjer bodo lastniki opravili potrebna preverjanja.