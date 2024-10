Petek, 4. oktobra 2024

Nad severnim Sredozemljem je ciklon z vremensko fronto, ki se od juga pomika proti našim krajem. S severovzhodnim vetrom pri tleh k nam doteka hladen zrak. V višinah pa se z južnim vetrom širi toplejši in zelo vlažen zrak.

Oblačno bo z občasnimi padavinami, ki bodo zmerne do znatne. Proti večeru bo dež ponehal. Ob morju in na vzhodnem pasu bo ponoči pihala močna burja, zlasti na Tržaškem, kjer bodo nekateri sunki vetra lahko okoli 100 – 120 km na uro. Burja bo tekom dneva občutno oslabela. V hribovitem svetu bo zlasti dopoldne nad 1400 m snežilo, na območju Trbiža lahko tudi do 1200 m.

Oblačno bo z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše popoldne. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem sprva zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela.

Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.