Petek, 9. februarja 2024

Oblačno bo z v glavnem rahlimi jutranjimi padavinami; popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in bodo lahko znatne v nižinskem pasu in v notranjosti hribovitega sveta. V predalpskem pasu bodo lahko obilne, zlasti v Julijskih Predalpah. V Predalpah bo meja sneženja okoli 1500-1800 m, v Karniji in na območju Trbiža pa okrog 1300-1600 m. Ob morju bo predvsem proti večeru pihal zmeren jugo; v visokogorju pa okrepljen jugozahodnik.

Danes se bo povsod pooblačilo, v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil, ob morju bo pihal jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v zatišnih legah okoli 3, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.