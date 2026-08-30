Ponedeljek, 31. avgusta 2026

Jutri bo na obali pretežno jasno, v nižinah pa zmerno oblačno. Več oblačnosti bo v hribih, zlasti popoldne, ko bo možna kakšna ploha ali nevihta. Pihali bodo krajevni vetrovi, ki bodo bolj okrepljeni na obali. Temperature bodo v skladu s povprečjem za to obdobje.

Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo čez noč.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.