V desetih minutah toča poškodovala 10.000 vozil (foto)

Mesto Cremona v Lombardiji je bilo v petkovem neurju najbolj prizadeto, tako da so v soboto, 29. avgusta, šele ocenjevali škodo. Vremenska ujma je v zgolj desetih minutah poskrbela za pravo razdejanje. Klestila je predvsem toča, ki je po podatkih italijanske tiskovne agencije Ansa poškodovala najmanj 10.000 vozil. Poškodovanih je bilo tudi deset cerkev, odkritih je bilo več streh, padlo je na tisoče dreves, osem družin pa so morali evakuirati, oceniti pa bo treba, ali določene stavbe niso več vseljive. Ranjenih je bilo 43 ljudi, od tega nihče hudo.

Nekaj posnetkov razdejanja je na svojem Facebook profilu objavil župan Cremone Andrea Virgilio: