Slovenija in Hrvaška sodelujeta pri raziskovanju povojnih grobišč

Potem ko so v hrvaškem naselju Donji Macelj blizu slovenske meje preteklo soboto, 22 .avgusta, po 81 letih slovesno pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki so jih izkopali iz grobišč v Sloveniji, sta se v torek, 25. avgusta, o tej tematiki pogovarjala slovenski predsednik vlade Janez Janša in podpredsednik hrvaškega sabora Ivan Penava. Državi, ki ju trenutno vodita desnosredinski vladi, krepita sodelovanje pri raziskovanju povojnih grobišč, Ljubljana je za september napovedala nadaljnje raziskave grobišča na Teznu pri Mariboru, največjega na slovenskih tleh in enega največjih v Evropi.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.