Za Pogačarja konec sanj na Vuelti

Osma etapa kolesarske dirke po Španiji od Pucola do Xeraca (171 km) je bila usodna za slovenskega asa Tadeja Pogačarja. Slednji je dobrih 30 km pred koncem grdo padel in zaradi poškodbe rame predčasno sklenil Vuelto. Ravninska etapa, ki bi morala za kandidate za skupno slavje miniti mirno, je presenetljivo pripadla Francozu Bryanu Coquardu.

Kandidati za skupni seštevek bi morali pred zahtevno nedeljsko gorsko etapo danes, 29. avgusta, relativno mirno in sveže preživeti dogajanje v okolici Valencie, a se je dobrih 30 km pred ciljem vse spremenilo po padcu na levi strani ceste. Pogačar je bil povsem stisnjen ob rob, nato pa ga je nenadoma zaneslo v desno, kjer se je naslonil na enega od kolesarjev in grdo padel čez krmilo. Za zdaj podrobnosti nesreče še niso znane, prav tako ne, ali je 27-letnik s Klanca zapeljal čez rob ali kakšno oviro.

Je pa bilo takoj po padcu jasno, da jo je do danes vodilni v seštevku huje skupil, potem ko se je prijel za okrvavljeno ramo. Nekaj ran je imel tudi po obrazu in komolcu. Sprva je še skušal nadaljevati, a je sam odkimal z glavo. Zdravstvena služba ga je z reševalnim vozilom, v katerega je splezal sam, odpeljala v bližnjo bolnišnico.

V skupno vodstvo je tako napredoval Španec Enric Mas, ki ima pred drugouvrščenim Slovencem Primožem Rogličem natanko minuto naskoka, na tretjem mestu je zdaj Avstrijec Felix Gall z zaostankom 1:11 minute.

Pogačarjev odstop bo v naslednjih dveh tednih povsem spremenil dinamiko dirke, potem ko so bili kolesarji pred tem bolj osredotočeni na ostali mesti na odru za zmagovalce. Pogačar je imel namreč po sedmih etapah in po treh etapnih zmagah že 3:50 minute naskoka pred Masom.

Karavana je po nekaj kilometrih čakanja na novice o zdravstvenem stanju najboljšega kolesarja na svetu vendarle morala dirkati naprej, pričakovano pa je po prečkanju edinega kategoriziranega klanca prišlo do spinterskega obračuna.

o spustu so narekovanje močnega ritma prevzele ekipe najhitrejših kolesarjev na dirki in v zadnjih dveh kilometrih ujele edinega napadalca v zadnjem delu trase. Tudi tik pred ciljem je prišlo do grdega padca, ki je malce premešal karte med sprinterji.

Med njimi je imel presenetljivo največ moči francoski veteran Bryan Coquard za svojo sploh prvo zmago v etapah tritedenskih dirk, skupno pa 56. v karieri. Drugo mesto je pripadlo Dancu Madsu Pedersenu, tretje pa Belgijcu Jordiju Meeusu.