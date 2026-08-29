Iz dunajskega muzeja ukradli ogrlico s 673 diamanti

Neznanci so iz Muzeja uporabnih umetnosti na Dunaju ukradli dragoceno diamantno ogrlico pariškega proizvajalca luksuznega nakita Van Cleef in Arpels, je v četrtek sporočila avstrijska policija. Po njenih navedbah sta neznana moška med delovnim časom muzeja razbila vitrino, vzela ogrlico v vrednosti 3,9 milijona evrov in pobegnila.

Dunajski Muzej uporabnih umetnosti podrobnosti o ukradenem predmetu ni podal, je pa avstrijska policija objavila fotografijo ukradene ogrlice. Glede na podatke na spletni strani muzeja gre morda za kraljevsko ogrlico s 673 diamanti, ki skupaj tehtajo več kot 200 karatov.

Ogrlica je nekoč pripadala egiptovski kraljici Nazli Sabri, ki jo je nosila leta 1939 na poroki svoje hčerke Fawzie s takratnim iranskim prestolonaslednikom Mohamadom Rezo Pahlavijem. Po podatkih dražbene hiše Sotheby’s je bila ogrlica leta 2015 na dražbi v New Yorku prodana za približno 4,3 milijona dolarjev oziroma 3,9 milijona evrov.