Sobotni koncert ob 20. obletnici ansambla 3 prašički je odpadel

Koncert, ki je bil danes, soboto, 29. avgusta, napovedan na prireditvenem prostoru v Gabrovcu pri društveni gostilni, na katerem naj bi praznovali 20. rojstni ansambla 3 prašički, je odpadel. Tako je na Instagramu sporočil Mladinski krožek Prosek Kontovel, ki je z domačim društvom Drago Bojan, Društveno gostilno Gabrovec in Občino Zgonik med organizatorji dogodka. Dodali so, da bodo koncert preložili na drug datum, ni pa še znano kdaj. Na koncertu naj bi poleg ansambla 3 prašički bili morali nastopiti še drugi ansambli, kot so Marjetka Popovski in bend, ansambel Nebojsega ter skupine From the dark, Fraka e stropa in Pork chop express.