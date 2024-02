Sobota, 10. februarja 2024

Povsod bo prevladovalo oblačno vreme z v glavnem zmernimi padavinami v nižinskem pasu in na obalnem območju. V zgornji ravnini in v hribovitem svetu pa bodo padavine lahko znatne do obilnejše. V notranjosti hribovitega sveta nad okoli 1300-1600 m bo lahko močneje snežilo, v Predalpah pa nad 1500-1800 m. Ob morju bo pihal zmeren do okrepljen jugo. Predvsem na območju med Lignanom in Gradežem bo morje vzvalovano. V visokogorju bo pihal zmeren do okrepljen južni veter.

Jutri bo večinoma oblačno in deževno, le na severovzhodu bo večji del dneva še suho. Ponekod bo še pihal južni do jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.