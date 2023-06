Zjutraj bo verjetno lepo in le rahlo oblačno vreme. Pozno popoldne bo več spremenljivosti in v večjem delu dežele bodo možne plohe in nevihte, manj verjetne bodo na območju lagune.

Jutri se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA