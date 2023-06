Sobota, 10. junija 2023

Dopoldne bo rahlo oblačno in stanovitno vreme; od popoldneva bo več spremenljivosti z možnimi plohami in krajevnimi nevihtami, ki bodo verjetnejše v Predalpah.

Sprva bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Krajevne padavine se bodo zlasti v vzhodni polovici Slovenije nadaljevale tudi ponoči.

Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA