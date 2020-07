Sobota, 11. julija 2020

Dopoldne bo prevladovala zmerna oblačnost; čez dan bo poslabšanje sprva proti hribom s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne in zvečer širile tudi na vsa ostala območja. Možne bodo tudi močnejše nevihte s krajevno obilnimi padavinami. Sprva bodo pihali krajevni vetrovi, zvečer pa bo zlasti na obali zapihala okrepljena do močna burja.

Danes bo po sončnem dopoldnevu sredi dneva oblačnost od severa naraščala. Zgodaj popoldne bodo na severu nastale prve plohe in nevihte, do večera pa bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo. Nastane lahko tudi kakšno krajevno neurje. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER