Sobota, 12. oktobra 2024

Na obalnem območju bo dopoldne sprva pihala zmerna burja, popoldne pa bo zapihal morski veter. Drugod po deželi bo prevladovala spremenljiva oblačnost, ki bo nekoliko gostejša med Predalpami in Karnijo.

Dopoldne bo v notranjosti nizka oblačnost. Čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, le na Gorenjskem bo še nekaj nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem do okoli 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.