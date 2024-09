Sobota, 14. septembra 2024

Nad Balkanom je obsežno ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se vije od Poljske do južnega Jadrana. Nad zahodno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi nad naše kraje doteka hladen in suh zrak.

Pretežno oblačno bo; popoldne bodo možne rahle padavine. Pihal bo severozahodnik, ki bo zmeren na obali, okrepljen do močan v visokogorju. Dnevne temperature bodo pod dolgoletnim povprečjem.

Danes bo pretežno oblačno. Sprva bo občasno rahlo deževalo predvsem v severnih krajih, popoldne pa postopno tudi ponekod drugod, verjetneje v vzhodni Sloveniji. Pihal bo severni do severozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, ob morju 12, najvišje dnevne od 7 do 15, na Primorskem od 15 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.