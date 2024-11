Sobota, 16. novembra 2024

Nad zahodno in srednjo Evropo se nahaja območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severovzhoda doteka toplejši in postopno bolj suh zrak.

Pretežno jasno bo. Na območju Trbiža bo možna nizka oblačnost ali megla, zlasti zvečer. Pojavljali se bodo temperaturni obrati; v nižinskem pasu in v alpskih dolinah bo lahko zmrzovalo.

Jasno bo, po nižinah v notranjosti bo dopoldne megla ali nizka oblačnost.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.