Sobota, 2. decembra 2023

Nad severnim Sredozemljem se nahaja ciklonsko območje s središčem nad Genovskim zalivom. Vzhodneje se nahaja izrazita topla fronta, ki vpliva na vreme pri nas. Z jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje v višinah doteka topel in vlažen zrak.

Oblačno bo z obilnimi padavinami, lahko zelo obilnimi v Julijcih, kjer bo dopoldne pričelo močno snežiti do nadmorske višine okoli 600 m. Sprva bodo pihali okrepljeni vetrovi, ob morju pozno popoldne okrepljena burja, hladilo se bo. Zvečer bodo padavine oslabele in postopno ponehale.

Zjutraj bodo padavine znova zajele vso Slovenijo, lahko tudi zagrmi. Sredi dneva se bo meja sneženja od severa začela spuščati. Popoldne bo dež ponekod prešel v sneg do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer okrepljena burja.

Jutranje temperature bodo od 7 do 15, na severu od 3 do 6 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA