Sobota, 21. decembra 2024

Nad osrednjim Jadranom je plitev ciklon. Hladna fronta, ki je ponoči prešla naše kraje se pomika preko Balkana proti vzhodu. Za njo se nad našimi kraji prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka vse bolj suh in hladen zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. Ponoči se bodo na vseh območjih razen na obali temperature spustile pod ledišče. V hribovitem svetu se bodo lahko tudi spustile pod -10 stopinj C.

Danes bo pretežno jasno. Ob morju bo popoldne lahko nekaj nizke oblačnosti.

Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 7, na Primorskem do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.