Sobota, 23. marca 2024

Večji del dneva bo prevladovalo spremenljivo vreme; več jasnine bo v nižinskem pasu in na obali, več oblačnosti pa v hribih, zlasti v Karniji. Od popoldneva bo v hribih pričelo rahlo deževati, na obalnem območju bo začel pihati južni veter. Zvečer bo deževalo, možne bodo tudi nevihte. Pojavljali se bodo močnejši sunki vetra. Meja sneženja se bo naglo spuščala iz prvotnih 2000 m pod 1000 m. Pozno zvečer bo snežilo tudi do dna Kanalske doline.

Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Proti večeru se bodo od severa začele pojavljati padavine. Čez dan se bo krepil jugozahodnik, ob morju bo zapihal jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj C, na severozahodu okoli 13 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.