Sobota, 24. januarja 2026

Danes bo oblačno z zmernim dežjem v nižini in na obali. V Alpah se bodo pojavljale rahle padavine, te bodo v predalpah, zlasti v julijskih, zmerne. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 600 m. Možna bo poledica.

Jutri bo oblačno. Padavine se bodo razširile tudi proti vzhodni Sloveniji in do večera večinoma ponehale. V zatišnih legah severovzhodne Slovenije bo tudi čez dan še možna poledica. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1200 m, le na severozahodu bo nižje.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.