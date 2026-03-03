Na Balkanu bodo širili liberalne misli in evropske vrednote

Čas za zahodni Balkan se izteka, vpliv velikih sil pa narašča. S tem opozorilom je bil na tržaški prefekturi predstavljen Observatorij za jugovzhodno Evropo. Gre za projekt, ki želi pospešiti vključevanje držav zahodnega Balkana v Evropsko unijo in okrepiti evropsko prisotnost v regiji, kjer so vse izraziteje krepi geopolitični vpliv Rusije in Kitajske.

Observatorij je nastal v partnerstvu med Fundacijo Luigi Einaudi in poslovno šolo MIB School of Menegement in ob podpori Fundacije Open Society ter zavarovalnice Generali. Cilj pobude je okrepiti politično in strateško razpravo o prihodnosti jugovzhodne Evrope ter spodbuditi konkretne cilje, ki jih spodbuja EU. Na tržaški predstavitvi projekta (v petek so ga predstavili v rimskem senatu), je občinstvo najprej pozdravil prefekt Giuseppe Petronzi, ki je izpostavil »fluidnost dogajanja«, se pravi dogodke, ki se nenehno spreminjajo, kar zahteva nenehno prilagajanje novim okoliščinam.

Generalni sekretar fundacije in direktor observatorija Andrea Cangini je opozoril, da se države tako imenovanega balkanskega prostora vse bolj soočajo z vplivom zunanjih sil. Po njegovih besedah je širjenje liberalne misli in evropskih vrednot nujna protiutež »osi avtoritarnih imperijev«, ki ne delujejo v interesu Evrope. Evropske institucije bi po njegovem morale pospešiti pristopne procese držav zahodnega Balkana, saj bi vsako nadaljnje odlašanje lahko pomenilo njihovo postopno oddaljevanje od evropskega projekta.

Podporo pobudi je izrazila tudi senatorka Tatjana Rojc (DS). Poudarila je, da lahko prav iz Trst pride pomemben signal za konkretne politične odločitve v Rimu in Bruslju. Spomnila je, da je Italija kot ena od ustanovnih držav EU med najbolj izpostavljenimi dogajanju na Balkanu in da mora prav zato igrati aktivno vlogo pri stabilizaciji in integraciji te regije.