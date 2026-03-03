Danes v prilogi Šport plus

V današnjem (3. marec) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati novo številko športne priloge Šport plus. Na sedmih straneh boste lahko prebrali o finalu odbojkarskega superpokala v Trstu in intervju s trenerjem Verone Fabiom Solijem.

Kar se domačega športa tiče, smo pri košarki postavili v ospredje odmevno zmago Jadrana, pri odbojki nov poraz Soče SloVolley ter pri nogometu elitno ligo.

V prilogi so tudi običajne rubrike, tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjim odbojkarjem Simonom Rožacem), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (nogometašice Neže Feri).