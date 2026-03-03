Po več letih končali obnovo bazovske šole

Občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi je v učilnici v pritličju šole včeraj obnovila prehojeno pot in ocenila, da je obiskovanje šole danes veliko prijetnejše tudi za oko. Njen kolega Maurizio De Blasio, ki je pristojen za šolstvo, pa je kajpak dodal, da je varnost učencev in njihovih učiteljev oz. sodelavcev na samem vrhu občinskih prioritet, vključno s spodbujanjem znanja in pravico do izobraževanja.

Dela v bazovski osnovni šoli Trubar-Kajuh so se po dolgih letih končno zaključila. Leta 2021 je Občina Trst začela vlagati v obnovo popolnoma dotrajane stavbe v Grudnovi ulici in dela ne brez težav sklenila septembra lani.

Šolska streha je puščala in ob slabem vremenu je voda vdirala v poslopje, tako da je bilo nemogoče nadaljevati s poukom. Otroke so oktobra 2020 začasno preselili v montažne učilnice družbe Italspurghi, ki so jih namestili na vrtu vaške Gospodarske zadruge, da jim ne bi bilo treba iz vasi – tam so preživeli šolsko leto 2020/2021; strošek najema in ureditve začasne šole je bil 177.400 evrov. V tistem obdobju je občina popolnoma obnovila streho, poskrbela za nove žlebove in odtočne cevi ter zamenjala razsvetljavo z led žarnicami za skupnih 227.755 evrov.

Nato je bila med letoma 2023 in 2025 na vrsti energetska prenova, v sklopu katere je Občina Trst podobno kot nekatere druge šole tudi bazovsko opremila s sodobno in okolju prijazno infrastrukturo za bolj učinkovito rabo energije in znižanje toplogrednih plinov v okolje.

Leta 2025 so se lotili še izrednega vzdrževanja zunanje fasade, pri čemer so odstranili star omet in poskrbeli za novega ter naposled prepleskali zunanje stene.