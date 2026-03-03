Doberdobska telovadnica spet odprla vrata

Občinska telovadnica v Doberdobu je spet odprla svoja vrata. Doberdobska občina je v prejšnjih dneh pridobila predvidena dovoljenja za uporabo prenovljenega športnega objekta. Včeraj so v obnovljeni dvorani trenirali odbojkarji športnega združenja Soča, ki sicer nastopajo v moški B-ligi, v prihodnjih dneh bodo v telovadnici lahko imeli pouk telesne vzgoje tudi doberdobski šolarji.

»Ravnokar smo poslali Večstopenjski šoli Doberdob sporočilo, da lahko vstopijo v objekt tudi njeni učenci,« je včeraj za Primorski dnevnik povedal doberdobski župan Peter Ferfoglia in pojasnil, da so šolarji v pričakovanju na odprtje telovadnice telovadili v telovadnicah v Romjanu oz. Ronkah, kamor jih je občina vozila s šolskim avtobusom. Župan je pristavil, da bo do konca športne sezone oz. do septembra telovadnico upravljala neposredno občina, nato bodo novega upravitelja izbrali z javnim razpisom. »Zanimanje za upravljanje občinske telovadnice sta nakazala športno združenje Soča iz Sovodenj in doberdobsko športno združenje Mladost,« je še razložil župan. Do konca sezone bodo društva, ki bodo uporabljala telovadnico za treninge, plačevala uporabnino, ki bo po besedah župana primerljiva tisti v Sovodnjah (dvanajst evrov za domače ekipe) oz. Mirnu (trinajst evrov brez davka na dodano vrednost).

V prejšnjih dneh je občina v telovadnico pripeljala nekaj opreme, stolov in klopi, Soča je že prinesla žoge in še nekaj športnih rekvizitov, ki jih bodo uporabljali med treningi. Ferfoglia je še pojasnil, da je teku postopek za pridobitev potrdilo o požarni varnosti, ki ga bodo pripravili gasilci in je potreben za tekmovalno dejavnost. Poleg tega morajo v telovadnici odpraviti nekaj težav pri delovanju ene izmed loput ogrevalnega sistema, ki so ga uporabljali v objektu še pred prenovo in je bil več let ustavljen.

Pomembna pridobitev

Ponovno odprtje doberdobske telovadnice pomeni pomembno pridobitev, saj na Goriškem primanjkuje športnih objektov. Telovadnice so večinoma polno zasedene, tako da imajo društva kar nekaj težav pri iskanju prostih terminov. Soča bo v Doberdobu začetno trenirala s svojo člansko moško ekipo, v nadaljevanju načrtujejo uporabo prenovljenega objekta tudi za mladinske ekipe, ki drugače trenirajo v Sovodnjah in tudi v Mirnu. »Košarkarskih in odbojkarskih društev je manj kot v preteklosti, vendar so telovadnice vseeno zasedene. Do tega prihaja, ker se je povečalo število amaterskih ekip, tako košarkarskih kot odbojkarskih, ki igrajo v prvenstvih zveze CSI; v mnogih primerih telovadnice uporabljajo tudi za druge športe in oblike vadbe, ki so namenjeni odraslim,« nam je povedal Sočin trener Luca Milocco in pojasnil, da je doberdobska telovadnica s prenovo dobila tudi nov parket, ob tem je objekt precej velik, tako da bo mogoče vadbeno površino razdeliti tudi na dva dela.

Celotna naložba znaša preko dva milijona evrov. Doberdobska telovadnica sameva od leta 2020, ko se je iztekel sporazum za njeno upravljanje z odbojkarskim klubom Val. Pot do obnove objekta je bila dolga in strma, čeprav si je doberdobska občina že pred leti zagotovila 1.265.000 evrov za njegovo energetsko prekvalifikacijo. Po pandemiji covida-19 so cene gradbenih materialov poskočile, zaradi česar dodeljena sredstva niso več zadoščala. Leta 2022 je Občina Doberdob zaprosila Deželo FJK za dodaten prispevek in ga tudi pridobila. Dela so stekla med poletjem 2024. Po prvih napovedih naj bi bila telovadnica obnovljena do lanskega septembra, vendar do tega ni prišlo, ker so izvajalci zaprosili za podaljšanje pogodbenega roka. Dela so se zaključila januarja, sledilo je temeljito čiščenje objekta, ki je zdaj spet na razpolago športnikom in domačim šolarjem.