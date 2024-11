Sobota, 30. novembra 2024

Nad osrednjim Sredozemljem je ciklon z vremensko fronto, nad srednjo Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah od severa k nam doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Pretežno jasno bo. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja. Na Tržaškem bodo predvsem zjutraj in zvečer sunki lahko okrepljene jakosti. Na območju Trbiža se bo predvsem ponoči lahko pojavljala nizka oblačnost.

Danes bo sprva več jasnine na zahodu in več oblakov na vzhodu države. Čez dan se bo tudi v severovzhodni Sloveniji deloma zjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 5, v alpskih dolinah do -6, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.