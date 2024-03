Sreda, 13. marca 2024

Nad Iberskim polotokom in Francijo je območje visokega zračnega tlaka, nad Balkanom in delom srednje Evrope pa ciklon s hladno fronto, ki se pomika proti vzhodu. Nad naše kraje v višinah s severozahodnimi vetrovi doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

V nižinskem pasu in ob morju bo prevladovalo jasno vreme, v hribovitem svetu pa bo sprva še zmerno oblačno. Do jutra se bo v nižinskem pasu in na območju lagune lahko pojavljala megla.

Danes bo v zahodni polovici Slovenije delno jasno, dopoldne se bo razjasnilo tudi v vzhodnih krajih in popoldne bo večinoma sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.