Nedelja, 28. aprila 2024

Zmerno oblačno bo; prisotna bo le visoka in tanka oblačnost. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Topleje bo. Ničla bo na nadmorski višini 3000 m.

Danes bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, le v zahodnih krajih bo dopoldne bolj oblačno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v mraziščih na Notranjskem okoli 0, najvišje dnevne od 19 do 23, v jugovzhodni Sloveniji do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.