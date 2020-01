Sreda, 15. januarja 2020

V hribih bo prevladovala rahla oblačnost; po nižinah in na obali bo pa pretežno oblačno vreme. Predvsem ponoči in zjutraj se bodo pojavljale meglice ali ponekod megla. Na vseh območjih, razen na obali, se bo lokalno lahko pojavljala močna slana. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okrog 2800 m.

Danes bo na Primorskem, na Notranjskem ter v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo razmeroma sončno. Pihal bo jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od -7 do 2, ob morju in v prevetrenih krajih okoli 4, najvišje dnevne od 7 do 13, na severozahodu okrog 5 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER