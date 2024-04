Dela na avtocesti med Tržičem in Sesljanom

Na avtocestnem odseku med izvozoma za Tržič in Sesljan v smeri Trsta bodo v tem koncu tedna potekala vzdrževalna dela, pri čemer bo prometni režim nekoliko spremenjen, sporoča podjetje Autostrade Alto Adriatico. Od petka, 5. aprila, ob 22. uri, do nedelje, 7. aprila, opoldne, bo promet potekal dvosmerno po voznem pasu v smeri Benetk. Zaprt bo izvoz za Devin iz smeri Benetk, prav tako bo že od petka, ob 21. uri, do zaključka del, zaprto počivališče Devin jug. Vozniki bodo lahko zapustili avtocesto na izvozu Tržič jug in po ostalih cestah vozili do Devina in ostalih bližnjih krajev.