Pregledali tristo oseb, ovadili tri

Na velikonočni ponedeljek je policija poostrila nadzor na ozemlju, tako kot so storili tudi minuli teden. V tem času so identificirali okrog 300 oseb, od katerih je bilo približno sto tujih državljanov. Tri egiptovkse državljane so ovadili zaradi kaznivega dejanja ilegalnega prihoda in bivanja v državi.

Obenem so pregledali 60 vozil in 50 javnih lokalov. V središču mesta so nadzor poostrili predvsem v krajih, kjer je v preteklosti že prihajalo do ilegalnih dejanj, kot so trgi Goldoni, Perugino, Garibaldi, Sv. Jakob in drugi.