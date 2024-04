Občina Trst: Z žičnico do izboljšanja okolja

Občina Trst je oddelku za agroživilske, okoljske in živalske vede videmske univerze jeseni lani naročila tehnično študijo v zvezi z gradnjo žičnice med Barkovljami in Opčinami, ki bi opredelila potrebne okoljske kompenzacije. Rezultat poglobljenega dela potrjuje, da gradnja slednje ne samo, da ne povzroča škode v okolju, pač pa omogoča celo njegovo izboljšanje, je občina zapisala v sporočilu za medije.

Študija se je lotila določitve nadomestne lokacije za varianto št. 12 občinskega splošnega prostorskega načrta, se pravi za ptičje vrste, ki gnezdijo na manjšem odseku žičnice, ki naj bi potekal čez posebno območje varstva (ZPS) gozda Boved, ki sodi v območje Natura 2000. Tehniki so pri iskanju ustreznih območij upoštevali habitat in prisotnost gnezdišč nekaterih ključnih ptičjih vrst, kakršni so rdečenogi detel, sivi skovik, črni skovik, hribski škrjanec, strnad in vijeglavka. Analizirali so številna območja v tržaški občini, ki mejijo z območjem ZPS ali so zunaj njega, ob teh pa upoštevali še 76 hektarjev območja med občinama Milje in Dolina ob naravnem biotopu jezerc pri Orehu. Obenem so preučili tudi možnosti izboljšanja okolja in upravljanja gozdov, kar bi še povečalo primernost habitatov za ciljne, zlasti ptičje vrste na območjih ZPS.

Na podlagi analize so naposled izsledili dve glavni območji - pri Banih oz. Ferlugih ter v vinjanskem gozdu in jezercih pri Orehu, ki imajo okoljske podobnosti z Bovedom. Predlog bi posebno območje varstva ZPS povečal na več kot 205 hektarjev površine.

Italijanska vlada je ta projekt trajnostne mobilnosti predlagala Evropi leta 2021 in ga uvrstila med intervencije režima 1 (naložbe, ki bistveno prispevajo k doseganju cilja blažitve podnebnih sprememb). EU je projektu dodelila sredstva v višini 62 milijonov evrov, ki jih ni mogoče usmeriti v druge projekte.